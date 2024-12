The Witcher 4 vil ha samme kartstørrelse og oppdragsmengde som The Witcher 3

HQ

Etter hvert som spillere blir eldre og livene deres blir travlere, kan det noen ganger føles nesten nedslående når du hører en utvikler si at det tar en time og tretti minutter å krysse spillets kart, eller at det er 400 timer med innhold å komme seg gjennom, fordi du lurer på hvor du skal få plass til all den tiden. Men samtidig finnes det også store rollespill som fokuserer på kvalitet fremfor kvantitet.

Det ser ut til å være akkurat det CD Projekt Red går etter i The Witcher 4. I en samtale med YouTuber SkillUp bekreftet CD Projekt Red at vi kan forvente en lignende kartstørrelse og mengde oppdrag sammenlignet med The Witcher 4 som vi så i The Witcher 3: Wild Hunt.

"Mengden oppdrag - mer eller mindre den samme ... Først og fremst ønsker vi å levere en super overbevisende opplevelse, så igjen, kvalitet fremfor kvantitet," sa spilldirektør Sebastian Kalemba. "Det vi kan love - ja, dette spillet kommer til å bli ganske stort. Det kommer til å bli stort sammenlignet med alt vi har forberedt så langt."

The Witcher 3: Wild Hunt var et enormt kart i seg selv, og områder som Velen og Skellige kunne ha vært egne spill. Så selv om kartet for The Witcher 4 er omtrent like stort, vil vi ha mye å utforske.