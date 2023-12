The Witcher 4 vil passe bra for nye spillere

HQ

Mange spillere kvier seg for å kaste seg ut i en videospillserie med mange oppfølgere siden de frykter det kan være vanskelig å sette seg inn i verdenen, karakterene og historien. Dette er noe CD Projekt Red ser ut til å være veldig klar over, og i et nytt intervju hos Lega Nerd (takk Wccftech) sier regissør Sebastian Kalemba at den neste installasjonen i The Witcher -serien vil være en god inngangsport for folk som ikke har spilt noen av de tidligere spillene, samtidig som han tydelig antyder at Geralt vil være en viktig del av historien:

"Jeg tror jeg kan si at det blir en utmerket inngangsport for mange spillere, uten å glemme de gamle fansen som fortsatt ønsker å følge Geralts eventyr."

Kalemba sier også at listen er lagt svært høyt, ettersom CD Projekt Red ønsker å bryte ny mark når The Witcher vender tilbake til spillbransjen:

"Vi ønsker å overgå dem. Vi vil prøve å gjøre noe nytt i forhold til det som finnes innen rollespill i dag, spesielt siden vi jobber innenfor den sjangeren og retter oss mot rollespillfans".

Det høres veldig bra ut i våre ører, men hva synes du?