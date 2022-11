The Witcher 4-regissøren har aldri regissert et storspill før

HQ

Som du sikkert har fått med deg, har CD Projekt Red en rekke store prosjekter på gang, deriblant The Witcher 4, men mange av de ledende personene som brakte oss deres største spill som The Witcher 3: Wild Hunt og Cyberpunk 2077 har forlatt studioet.

Derfor trengs det nye talenter, og nå vet vi hvem som leder hele den kommende Witcher-sagaen, som begynner om noen år med The Witcher 4. Det blir Sebastian Kalemba, som tidligere har vært animasjonssjef for flere CD Projekt Red-spill. Han skriver følgende på Twitter:

Han har altså aldri regissert et storspill før, men han har jobbet for CD Projekt Red siden oktober 2014 og var animatør for The Witcher 3: Wild Hunt.