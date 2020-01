The Witcher blir film på Netflix

Netflix har opplevd stor suksess med første sesong av The Witcher, så mange kjente nok pulsen slå ekstra hardt da Writers Guild of America nylig listet opp noe kalt The Witcher: Nightmare of the Wolf tidligere denne måneden og et par gamle rykter blusset opp igjen. Hjertet blir nok ikke roligere av kveldens bekreftelse.

Studio Mir, skaperne av blant annet The Legend of Korra og The Boondocks, kan nemlig bekrefte at de jobber med en animert The Witcher-film kalt The Witcher: Nightmare of the Wolf for Netflix. Dette prosjektet, som også er tilfellet for serien, vil ledes av Beau DeMayo og Lauren S. Hissrich, men noe mer enn det ønsker ikke studioet å avsløre enda.