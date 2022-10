The Witcher bytter ut Henry Cavill i sesong 4

HQ

Vi er fortsatt noen måneder unna fjerde sesong av The Witcher, men i kjent stil har Netflix såpass stor tro på at suksessen fortsetter at de allerede bekrefter vi får enda mer. Det er altså noe langt mer overraskende som skjer samtidig.

Netflix bekrefter nemlig at The Witcher får en fjerde sesong, men Henry Cavill kommer ikke tilbake som Geralt of Rivia. I stedet er det Liam Hemsworth som overtar hovedrollen. Heldigvis virker det ikke som om byttet skyldes noen sterke uenigheter eller noe, for Cavill sier et hyggelig farvel til karakteren på Instagram. Kanskje skyldes det bare tilbakekomsten som Superman eller en full timeplan. Uansett blir det altså en ny Geralt vi får se i 2025 eller noe.