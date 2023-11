The Witcher er nå i Destiny 2

HQ

Bungie har avslørt den neste store crossoveren som kommer til Destiny 2. Etter Fortnite, Assassin's Creed, PlayStation og flere andre tidligere, vil The White Wolf, Geralt of Rivia, fra The Witcher gjøre sin debut i looter-shooteren.

Dette kommer i form av et nytt kosmetisk ornament-sett som kan kjøpes med sølv i Eververse Store, samt tilleggsgjenstander som et Ghost-skall, et skip, en spurv, en emote og en finisher, alle med den berømte monsterjegeren som tema. Det kommer også tre unike rustningspyntsett, ett for hver av klassene Titan, Hunter og Warlock.

Du kan ta en titt på de innkommende kosmetikksettene nedenfor. Samarbeidet med The Witcher lanseres 28. november, sammen med Season of the Wish.