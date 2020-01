The Witcher er på vei til å bli Netflix' største seriedebut noensinne

The Witcher-serien fikk ikke de beste anmeldelsene, men den endte likevel med å bli enormt populær verden over. Nå tyder det på at serien sakte men sikkert er på vei til å sette seg tungt på tronen over Netflix' mest populære debutserier noensinne.

Som IGN kunne Netflix avsløre i deres seneste investormøte at serien er "on track" til å ble den største debutserien i tjenestens historie. Serien har blitt sett av hele 76 millioner husstander.

"Through its first four weeks of release, 76m member households chose to watch this action-packed fantasy, starring Henry Cavill. The series drove up sales of The Witcher books and games around the world, and spawned a viral musical hit."

Vi går ut ifra at Netflix sendere en pressemelding hvis The Witcher tar rekorden. Den andre sesongen kommer forhåpentligvis neste år.