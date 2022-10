The Witcher får remake

Da CD Projekt Red fylte opp nyhetsbildet den 4. oktober ved å avsløre fremtidsplanene sine for både Cyberpunk 2077, The Witcher og et helt nytt spillunivers nevnte de blant annet et The Witcher-spill under kodenavnet Canis Majoris. Dette skulle bli det første spillet i serien laget av noen andre enn dem selv, så det var rettet stor spenning rundt det nye prosjektet. Nå viser det seg altså å ikke være så veldig nytt.

For CD Projekt Red avslører at utviklerne i Fool's Theory lager en remake av The Witcher laget fra bunnen av. Siden spill som Final Fantasy VII: Remake og Resident Evil 2 endrer en god del i forhold til originalene bemerker CD Projekt at de har den fulle kreative kontrollen slik at denne nye utgaven i alle fall ikke endrer noe uten deres tillatelse.

Ikke at du bør forvente å høre mer om eventuelle endringer eller se hvor mye penere spillet blir med det første, for det fremheves at utviklingen fortsatt er i en veldig tidlig fase og at de ikke vil avsløre mer på en god stund.

Hvilke endringer og forbedringer håper du på?