The Witcher-forfatteren lover nye bøker: "I motsetning til George R. R. Martin, når jeg sier at jeg skal skrive noe, så gjør jeg det"

Andrzej Sapkowski, forfatteren av The Witcher -bøkene, bekreftet nylig at han har planer om å skrive flere romaner i serien, ifølge Redanian Intelligence, til stor glede for alle fans. Han benyttet også anledningen til å spøke med George R.R. Martin, og sa:

"Og i motsetning til George R. R. Martin, som jeg forresten kjenner personlig, når jeg sier at jeg skal skrive noe, så gjør jeg det."

Sapkowski forklarte imidlertid at han faktisk har en viss sympati for Martin, spesielt siden TV-serien innhentet og overgikk ham, noe som lett kan påvirke og ødelegge fantasien.

"Og hør her, bare oss imellom, jeg forstår ham helt og holdent. For hvis noen hadde gjort et sånt stunt mot meg, filmet en serie basert på bøkene mine, og så kommet meg i forkjøpet på det jeg hadde tenkt å skrive, ville jeg også lurt på om det var noen vits i å skrive mer. Hvis det allerede er gjort, ikke sant? Det gir ingen mening."

Sapkowskis siste bok, Crossroads of Ravens, ble utgitt i november i fjor i Polen og handler om en ung Geralt kort tid etter tiden på Kaer Morhen. Den er planlagt utgitt internasjonalt 30. september i år.

Leser du The Witcher bøker, og hva synes du om Martins arbeid med The Winds of Winter? Kommer han noen gang til å fullføre boken?