The Witcher har fått en Monopoly-behandling

Det er ingen mangel på videospill som er omgjort til Monopoly-brettspill, og tidligere utgivelser har inkludert versjoner basert på Assassin's Creed, Sonic the Hedgehog, Super Mario og Sea of Thieves. Og nå er det tid for enda en utgivelse.

Denne gangen er det The Witcher, og det er CD Projekt Reds The Witcher 3: Wild Hunt som ligger til grunn. Som vanlig er reglene stort sett de samme som i det originale Monopol, men med alle steder, kort og brikker byttet ut til ting som passer inn i Geralts univers. Her er den offisielle beskrivelsen:

"Kast en mynt til heksen din og bli med på jakten på seier i dette ultimate spillet for The Witcher-fans! MONOPOLY: The Witcher lar spillerne reise rundt på kontinentet for å kjøpe, selge og bytte farlige monstre fra den populære videospillserien, som Bruxa, Crone, Leshen og flere! Utøv magi på brettet med spesialtilpassede utstillingsobjekter, blant annet en flammende bok, en lut og et krystallkranium. Oppgrader eiendommer med hus og herregårder mens du håndterer dusør- og overraskelsesloven. Bli den siste spilleren med egen kronevaluta for å vinne!"

Du kan bestille et eksemplar for 49,99 dollar via Amazon eller andre steder som selger brettspill. Vi synes det ser ut som et flott spill med fine komponenter, ta en titt på bildene nedenfor for å få et inntrykk av hva pakken inneholder.