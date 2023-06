The Witcher har store ambisjoner og gode effekter i sesong 3-trailer

HQ

En av grunnene til at Henry Cavill ikke fortsetter som Geralt of Rivia i Netflix sin The Witcher-serien skal visstnok være at han ønsker å være mer tro til bøkene enn streamingselskapet. Derfor er det godt å se at hans siste sesong i rollen i alle fall byr på flere elementer fra de litterære verkene.

Som lovet fikk vi jo den første skikkelige traileren for tredje sesong av The Witcher i kveldens Summer Game Fest-sending, og med både Isle of Thanedd, et par velkjente skapninger og en langt nærmere titt på slemmingene er det ingen tvil om at vi nå går inn i bøkenes hovedplott når sesong 3 starter 29. juni.