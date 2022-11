The Witcher inntar Lost Ark

HQ

The Witcher er en ganske het franchise akkurat nå. Ikke bare har CD Projekt Red begynt å dele detaljer om den kommende spillsagaen, men Netflix-serien genererer overskrifter på grunn av Henry Cavills avgang. Men for å legge til dette, får Lost Ark-spillere være med på moroa, ettersom The Witcher inntar tittelen som en del av et nytt samarbeid.

Vi får ikke vite så mye om det ennå, men vi blir fortalt at det vil starte tidlig i 2023, og at vi kan forvente å se Geralt of Rivia komme til det populære MMO-spillet.

"What new adventures will Geralt stumble upon in Arkesia? Find out when The Witcher arrives in @playlostark in early 2023".