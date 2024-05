The Witcher-lekkasje viser Geralts nye utseende i sesong 4

HQ

Et lekket bilde fra settet til Netflix The Witcher ser ut til å vise et nytt utseende for Geralt, og som du kan gjette, er fansen ikke best fornøyd. På bildet ser vi noen som tydeligvis ikke er Liam Hemsworth, men som sannsynligvis er en stand-in eller stuntdouble for en scene.

Denne Hemsworth-imitatoren er iført skinnjakke, svart skjorte og bukse, med noen piggdekkhansker og et sverd som holdes rett utenfor bildet. Det er et dårlig bilde, tatt ut av kontekst, og fansen er ivrige etter å hate det.

Folk refererer til passformen som Wish-versjonen av Geralt, eller pornoversjonen av karakteren. Selv om The Witcher absolutt ikke er noe stort når det kommer til TV, og kostymet kunne vært mye bedre, synes jeg det ser ut som en tidlig versjon av School of the Wolf-settet du får i The Witcher 3: The Wild Hunt. Uansett hva du synes om rustningen eller serien, så er det i det minste bare én sesong igjen etter dette, og vi kan legge det hele bak oss.