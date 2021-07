The Witcher: Monster Slayer har fått slippdato

I skyggen av den turbulente lanseringen av Cyberpunk 2077 ville nok CD Projekt Red ønske de hadde et nytt Witcher-spill klart til lansering, som kunne redde stemningen blant den skuffede fansen. Og det er for så vidt akkurat hva det polske studioet har - bare ikke i en form som vil overbevise særlig mange om at studioet fortsatt har magien.

The Witcher: Monster Slayer er nemlig et AR-spill i stil med Pokémon Go. Det ble annonsert i fjor, og nå har vi fått en slippdato takket være en ny (meget kort) trailer.

Her fremgår det at spillet slippes den 21. juli til Android og iOS. Vi får også et kort glimt av noen av monstrene vi kan møte i spillet, som Drowners, Nekkers og Wraiths.

The Witcher: Monster Slayer utvikles av CD Projekt Reds egen mobilspillutvikler Spokko.