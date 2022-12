The Witcher: Monster Slayer legges ned

HQ

Tiden etter Pokémon Go sin massive debut var det mange utviklere som ønsket å gjenskape den suksessen med liknende prosjekter. Til og med CD Projekt Red så det som en mulighet til å utvide The Witcher-universet, med tittelen The Witcher: Monster Slayer. Dessverre er det ikke så mange av disse spillene som har klart å holde på interessen til forbrukerne, og ender med å legges ned. Monster Slayer er neste som møter denne skjebnen.

Som det heter i et nylig blogginnlegg, vil spillet holdes i gang i ytterligere syv måneder, men fra 30. juni 2023 vil det ikke lenger være spillbart da det legges helt ned.

Hvis du ønsker å sjekke ut spillet før det er for sent, vil det være tilgjengelig på App Store og Google Play frem til 31. januar. Dette betyr også at det ikke vil legges til noe mer innhold fra 31. januar, og fra og med den datoen vil ikke in-game-butikken tillate kjøp i appen noe mer.

Når det gjelder hva dette vil bety for utvikleren Spokko, sier de følgende i en etterfølgende FAQ:

"Moving forward, we plan to roll Spokko into CD PROJEKT RED, with a part of its staff given the opportunity to join core CD PROJEKT development projects. During this transition, there will be some staff members who will, unfortunately, be let go — however, we will do our best to support all of our employees affected by this situation and ensure the transition to the next step in their careers is as easy and safe as possible."