The Witcher: Monster Slayer prøver seg mot Pokémon Go

CD Projekt har prøvd mye rart med The Witcher-lisensen, så det var vel bare et tidsspørsmål før dagens annonsering kom også.

Spokko, et av de nyeste studioene CD Projekt har skaffet seg, jobber nemlig med et augmented reality-spill til Android og iOS kalt The Witcher: Monster Slayer. Med tanke på overskriften aner du nok litt av hva som er i vente. Her er det vi som er en Witcher og skal spore, studere og ofte drepe monstere av ulike slag med mobilene våre. Utviklerne sier at vi må ta høyde for værforhold, lage styrkegivende drikker, bruke ulike bomber og oljer, finne riktig agn og oppgradere figuren vår sine ferdigheter for å bekjempe både kjente og ukjente skapninger når spillet lanseres som free-to-play senere i år.

