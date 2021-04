Du ser på Annonser

Med både pandemien og en skadet Henry Cavill har sesong 2-innspillingen av Netflix sin The Witcher-serie vært gjennom en rekke utsettelser, men nå har vi endelig fått godt nytt.

Netflix bekrefter nemlig at innspillingen av The Witcher sin andre sesong nå er ferdig, og at det dermed bare gjenstår noen spesialeffekter og finpuss før vi får en premieredato.