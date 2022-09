The Witcher sin tredje sesong kommer til Netflix sommeren 2023

HQ

Tidligere denne måneden fikk vi klare indikasjoner på at innspillingen av The Witcher sin tredje sesong var fullført, så mange håpet å få en trailer fra serien denne helgen, Det fikk vi ikke, men litt godt nytt ble det i alle fall servert.

Netflix forteller at tredje sesong av The Witcher kommer til streamingtjensten i løpet av neste sommer. Før den tid kan vi uansett glede oss til at The Witcher: Blood Origin blir tilgjengelig den 25. desember i år. Du kan se plakater av begge deler under.