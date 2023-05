The Witcher spin-off studio lider av permitteringer

The Molasses Flood, utviklingsstudioet som for tiden jobber med The Witcher multiplayer spin-off Project Sirius, har nylig sett en rekke av sine ansatte permittert.

Det totale antallet permitterte ansatte er ukjent, og det har ikke engang kommet et offisielt ord fra verken The Molasses Flood eller CD Projekt Red. Tidligere ansatte i teknisk narrativ designer Robert Bailey og miljøkunstner Eleanore Falck tok i stedet til Twitter for å avsløre at det hadde vært permitteringer.





Detaljer vil trolig forbli lys så lenge den eneste informasjonen vi har kommer fra disse tidligere ansatte, men dette er fortsatt ikke et godt utseende for The Witcher spin-off. I slutten av mars ble det bekreftet at utviklingen på tittelen hadde blitt startet på nytt, og med permitteringer i studioet går arbeidet sannsynligvis ikke mye raskere på spillet.