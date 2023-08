The Witcher-forfatter bekrefter at han skriver en ny bok i serien

HQ

The Witcher-forfatteren Andrzej Sapkowski har bekreftet at han jobber med en ny bok i serien.

På YouTube-kanalen Fantastic talk(s) sa Sapkowski følgende da han ble spurt om han jobbet med noe nytt:

"Jeg sier aldri slike ting, for med meg vet man aldri. Kanskje jeg gjør noe, kanskje ikke. Og så langt, når jeg har sagt at jeg skal skrive noe, og så ikke har gjort det, har folk klaget som om jeg har lurt dem og løyet. Derfor liker jeg ikke å snakke om det jeg holder på med før jeg er ferdig med det. For før jeg er ferdig med det, tror jeg ikke at det eksisterer. Men siden jeg alltid gjør unntak for ukrainere, gjør jeg det denne gangen også. Ja, jeg jobber med en ny bok om Witchere, og ganske flittig. Det kan ta et år, men ikke lenger."



Ta deg til rette, George R.R. Martin. Sapkowski bekreftet ikke om denne boken vil fortsette historien om Geralt of Rivia, eller bare være en ny fortelling i The Witcher, men uansett vil fansen sikkert bli glad for å få noe nytt å lese.

Gleder du deg til en ny Witcher-bok?