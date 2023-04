The Witcher-forfatterne visste ikke at sesong 3 ville bli delt i to

The Witcher-forfatterne var ikke klare over at sesong 3 av showet ville bli delt i to deler da de opprinnelig utarbeidet sesongen.

Showrunneren Lauren Hissrich forteller at forfatterne ikke visste at den siste The Witcher-sesongen med Henry Cavill vil følge i fotsporene til You og Stranger Things ved å deles opp i to deler slik at Netflix får litt mer samtale rundt storsatsningene:

"Da vi skrev sesongen hadde vi ikke oppdeling i tankene," sier Hissrich. "Når det er sagt, for alle fans som er kjent med The Time of Contempt-romanen, er det en episk hendelse som eksploderer kontinentet slik vi kjenner det - oppkjøringen til det ga en perfekt cliffhanger for oss. Vi kunne ikke ha planlagt det bedre."

Fans av bøkene vil sannsynligvis ha et par ideer om hva Hissrich snakker om her, og med tanke på de enorme avgangene sesong 2 tok fra bøkene virker det positivt å høre at den originale historien blir fulgt noe. Vi får se hvor tett showet holder seg til bøkene denne gangen.