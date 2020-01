The Witcher-forlaget printer 500.000 flere eksemplarer for å imøtekomme økt etterspørsel

Selv om The Witcher finn noen litt lunkne anmeldelser på Netflix, så har serien blitt en kjempehit verden over. Det har resultert i at The Witcher 3: Wild Hunt har slått spillerekord på Steam, men også Andrzej Sapkowskis episke romanserie nyter godt energien rundt The Witcher-universet.

Orbit, som er forlaget som står for produksjonene og distribusjonen av Witcher-romaner, har utgitt en liten meddelelse hvor de slår fast at seriens popularitet har gjort at de har måttet printe 500.000 nye eksemplarer for å imøtekomme den økte etterspørselen.

"The demand for all eight books in the series increased steadily last year in anticipation of the Netflix launch. Since its release, sales have been phenomenal in all formats - print, ebook, and audio - and Orbit's US division is currently reprinting over 500,000 copies to meet the exceptional demand."

Netflix-serien vender tilbake i 2021 med andre sesong.