The Witchers casting director liker å flytte grenser for å gi bedre representasjon

Sophie Holland, castingdirektøren bak noen av Netflix' største suksesser som The Witcher, You, Wednesday med flere, har nylig avslørt hvordan hun håper å påvirke folk og skape bedre representasjon på TV gjennom casting.

I et intervju med ActingUp, som senere ble transkribert av Variety, sa Holland: "Du kan påvirke endringer i det små fordi du er hjemme hos folk og de ser på denne verdenen. Og det ble liksom forsterket da jeg fikk barn, hun er fem år nå, og jeg tenkte på hvor vanskelig det er å være jente."

"Det jeg kan gjøre, er å endre folks syn på kvinner gjennom rollebesetningen. Jeg kan gjøre dem sterke og mektige, og da vil slusene åpne seg for dem... Jeg synes representasjon er viktig. Ikke bare for kvinner, men for alle minoritetsgrupper. Folk har forskjellige fysiske evner, og jeg synes det er viktig at de blir sett i sterke og tøffe roller. Da jeg innså dette, ble jeg virkelig forelsket i håndverket mitt på en måte som føles veldig spesifikk for meg."

Holland trakk frem castingen av Anya Chalotra som Yennefer som et stort øyeblikk av forandring, der hun mente at en farget kvinne i rollen som den vakre trollkvinnen ville endre folks oppfatning av at fantasyverdener stort sett er hvite. Castingen av The Witcher har fått mye kritikk fra "fans" som ikke liker at fargede personer og andre kroppstyper blir tatt inn i serien. Det virker som om Holland håper at denne holdningen vil endre seg jo mer representasjon vi ser i mediene.

