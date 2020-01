The Witchers Toss a Coin to Your Witcher er på Spotify og Apple Music

En av tingene jeg måtte holde meg i skinnet fra å nevne i anmeldelsen min av Netflix' The Witcher-serie var den utrolig fengende Toss a Coin to Your Witcher-sangen, noe jeg ikke angrer på. Sangen har tatt verden med storm, noe som har ført til ekstremt mange cover-utgaver. En av grunnene til cover-sangene er at den offisielle sangen ikke har vært tilgjengelig på musikktjenester uten å eventuelt være kopier fra selve serien. Dette problemet har nå blitt fikset.

Netflix har nå gjort Toss a Coin to Your Witcher tilgjengelig på både Spotify og Apple Music, så har ikke sangen satt seg i hodet ditt allerede kan du være ganske trygg på at den vil den fremover. Samtidig kan selskapet avsløre at første del av hele lydsporet vil bli tilgjengelig den 24. januar. Bare i tilfelle noen andre sanger og melodier ga deg gåsehud...