The Witchers utøvende produsent klandrer TikTok for å ha forenklet handlingen

Som svar på kritikken om at The Witcher beveger seg for langt fra kildematerialet, forklarer produsent Tomek Baginski at "det høyere nivået av nyanser og kompleksitet vil ha et mindre rekkevidde", og antyder at hvis serien i større grad skulle gjenspeile historiefortellingen i bøkene, ville den ikke nå ut til et like bredt publikum.

Baginski snakket med polske Wyborcza i et intervju som senere ble transkribert av Redanian Intelligence. Han fortalte om filmen Hardkor 44, en sci-fi-film som var "uforståelig" for amerikanere. Av den erfaringen lærte Baginski at "når en serie er laget for en stor mengde seere med ulike erfaringer, fra ulike deler av verden, og en stor del av dem er amerikanere, er disse forenklingene ikke bare fornuftige, de er nødvendige."

"Det er smertefullt for oss, og for meg også, men det høyere nivået av nyanser og kompleksitet vil ha en mindre rekkevidde, det vil ikke nå ut til folk. Noen ganger kan det gå for langt, men vi må ta disse avgjørelsene og akseptere dem", fortsetter han. I et annet intervju med Imponderabilia gikk Baginski også i rette med dagens ungdomskultur, inkludert YouTube og TikTok. "Jo yngre publikum er, jo mindre viktig er logikken i handlingen", sa han. "Bare følelser. Bare rene følelser. En ren emosjonell blanding. Disse menneskene har vokst opp på TikTok og YouTube, og de hopper fra video til video."

Er du enig i disse poengene?