The Witch-regissøren ønsker Willem Dafoe i sin Nosferatu-remake

Willem Dafoe er kjent for å spille ofte skremmende roller og byr alltid på mye tilstedeværelse i sine rolletolkninger. Nå kunngjør regissøren bak The Witch, The Lighthouse og nettopp utgitte The Northman at han vil ha Dafoe i sitt neste prosjekt - en nyinnspilling av 1922-klassikeren Nosferatu.

I et intervju hos Slashfilm sier Robert Eggers følgende:

"Nosferatu is such an incredibly important film and story for me, so it's always percolating. If Willem... if Nosferatu is made, Willem better damn well be in it because I just love working with him... but, you know, maybe he would play Ellen? Who knows."

Anya Taylor-Joy er allerede valgt til rollen som Ellen Hutter, og spekulasjonene er at Dafoe er tiltenkt rollen som grev Orlok.