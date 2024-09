The Woke Content Detector er vanvittig og prøver å hindre folk fra å spille noen av de beste spillene der ute

HQ

Ordet "woke" har blitt fullstendig meningsløst de siste årene og brukes ofte av visse grupper for å forklare alt de ikke liker spesielt godt, uten å egentlig gå inn på hvorfor. Med den siste tidens fremstøt mot DEI (diversity, equity and inclusion - mangfold, likestilling og inkludering) i spill har vi til og med kommet til det punktet at det nå finnes en massiv liste over spill som har "woke-innhold".

Den kuraterte listen er lang, og jeg har sannsynligvis brukt altfor mye tid på å lete etter den, men som du kan forvente er mye av det som regnes som "woke-innhold" knyttet til pro-LGBTQ+-meldinger. I noen tilfeller slipper spill som The Outer Worlds, Nier: Automata og Red Dead Redemption 2 unna med det, mens andre ikke anbefales. Selv store suksesser fra de siste årene, som Elden Ring og Baldur's Gate III, blir skjelt ut for sitt innhold. Man skulle tro at for at noe skal være så avskyelig må det tvinge spilleren til å samhandle med denne wokeness, men nei. Det ser ut til at det er nok bare å ha det med. Selv Among Us blir klassifisert som for woke.

Det som også er interessant er at spillene som får godkjent, som Alex Jones: NWO Wars og Sekiro: Shadows Die Twice (merkelig nok) egentlig ikke blir forklart. De får bare en merkelapp som ikke har noe woke-innhold, noe som egentlig ikke viser hva som gjør det så bra. Hvis du ser på denne listen og virkelig tror at det er en skikkelig kuratert samling av spill som er verdt å spille, kan du kanskje bare ta deg tid til å spørre om det at en videospillkarakter er homofil virkelig er det største problemet du har akkurat nå.