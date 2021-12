The Wolf Among Us 2 foregår seks måneder etter det første spillet

HQ

Det nye Telltale Games har i en stund nå jobbet på The Wolf Among Us 2, det første prosjektet siden selskapet gjenoppstod, men denne lange perioden med stillhet har plaget visse fans. Det slutter dog nå, ettersom vi via Game Informer har fått ny informasjon om spillet.

Som PSU skriver, så har Game Informer avslørt via intervjuer med utviklerne fra Telltale Games at spillet foregår seks måneder etter begivenhetene i det første spillet. Spillet har kun nylig gått inn i full produksjon, og Shinobi602 har oppsummert artiklen således:

"-Set 6 months after the original

-Takes place during Winter all over New York

-In full production, script is finalized, mocap underway

-Unreal Engine has streamlined dev a lot"

Det vites ennå ikke om det er Unreal Engine 5, men vi går ut i fra at det er heller er Unreal Engine 4.