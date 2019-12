The Wolf Among Us 2 starter utviklingen på nytt, så 2020 er ute

Natt til fredag kunne det nye Telltale Games bekrefte at vi faktisk vil få se The Wolf Among Us 2. Den dårlige nyheten er at vi nok må vente lenger enn mange hadde håpet.

Jamie Ottilie, CEO hos den nye Telltale-grunnleggeren LCG Entertainment, sier nemlig til USgamer at de ikke ønsket å begrense de nye utviklernes kreativitet, og derfor startet utviklingen av The Wolf Among Us 2 helt på nytt med blanke ark og fargestifter til uten å ta med seg noe av arbeidet den forrige gjengen hadde gjort. Dermed passerer vi nok i alle fall 2020 før vi får se det fascinerende universet igjen.