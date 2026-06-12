The Wolf Among Us 2 varer i 8-12 timer, og du slipper å vente på nye episoder

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Før i tiden ga Telltale-spillene deg en episode, ga deg en forsmak på den neste, og forsvant deretter en liten stund mens utviklerne jobbet med den. Det var en unik måte å gi ut et videospill på, og selv om Dispatch gjorde noe lignende på slutten av fjoråret, ser det ut til at det nye Telltale ikke er interessert i å la oss vente på å spille nye episoder.

The Wolf Among Us 2 er fortsatt et episodisk spill, bemerker IGN, men hvis du vil spille gjennom alle episodene på en gang, kan du det. Hele opplevelsen vil ta rundt 8-12 timer, men selvfølgelig vil valgene du tar i historien sannsynligvis føre til at du vil spille spillet på nytt og se hvordan ting kan ende i Bigbys andre store sak.

Handlingen utspiller seg seks måneder etter hendelsene i det første spillet, og Bigby Wolf befinner seg på jakt etter en seriemorder. I tillegg til alle Fables-figurene vi kjenner fra før, vil dette spillet fokusere på en Mundy-detektiv ved navn Faye, som raskt oppdager at magi er ekte i denne verdenen og kan være ekstremt farlig.

The Wolf Among Us 2 skal slippes i 2027.