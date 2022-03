The Wolf Among Us 2 vil være forståelig for de som ikke har spilt originalen

HQ

For ikke så lenge siden avslørte Telltale Games endelig The Wolf Among Us 2 offisielt, som skal lanseres en gang neste år. Denne lanseringen skjer mange, mange år etter at det originale spillet kom.

Så hva gjør studioet for å kompensere for dette? Vel, alt tyder på at de vil gjøre spillet såpass tilgjengelig at det strengt tatt ikke er nødvendig for spillere å ha spilt originalen først for å forstå plottet. I siste nummer av Edge (via IGN) forteller CEO Jamie Ottilie at det er et pluss, men ikke en nødvendighet:

<em>"Vi streber etter å designe fortellingene våre slik at de kan stå på egne ben. Vi tror åpningen av den første episoden setter opp ting på en slik måte at spilleren forstår hvordan karakterene kom dit de er nå."</em >

Du kan se traileren nedenfor, som gir et litt bedre innblikk i spillets historie samt den nye grafikkmotoren.