The Wolf Among Us 2-annonsering avslørt før planlagt?

Du ser på Annonser

På søndag vil det ha gått nøyaktig ett år siden det nye Telltale Games bekreftet at de gjenopplivet utviklingen av The Wolf Among Us 2, men det kan virke som om vi får nytt før den tid.

En Redditbruker har nemlig lagt ut et bilde som hevder at The Wolf Among Us 2 vil slippes vinteren 2021, og skriver samtidig at denne annonseringen vil skje på The Game Awards natt til fredag i form av en kort trailer og videodagbok fra utviklerne. Der vil det visst også bekreftes at blant annet Adam Harrington, Erin Yvette, Troy Baker, Ashley Burch, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Dave Fennoy, Cree Summers og Patrick Warburton vil gi sine stemmer til spillet, samt litt informasjon om historien og spillbare figurer jeg ikke skal røpe her.

Ville dette vært en kjærkommen nyhet for deg?