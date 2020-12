The Wonderful 101: Remastered-demo varmer opp til Bayonetta

Du ser på Annonser

Som fryktet har vi altså ikke fått se noe fra Bayonetta 3 i år heller, men det virker i alle fall som om gjengen i Platinum Games vil fortelle og vise oss mer relativt snart.

Nå har de nemlig offentliggjort en ny demo av The Wonderful 101: Remastered som i tillegg til å la oss spille gjennom prologen og hele Operation 001 (omtrent to timer av spillet) vil la oss spille som den hemmelige Wonder-Bayonetta-figuren med en gang. Dette er blant annet mulig siden selve spillet også har fått en ny oppdatering som introduserer noe kalt "Wonderful Code". Ved å skrive inn spesielle koder her får man tilgang til spesielle figurer og andre goder, men foreløpig nøyer utviklerne seg med å si at UMBRANGIFT låser opp Wonder-Bayonetta og ANGELSLAYERS

låser opp Wonder-Jeanne og Wonder-Rodin.

I tillegg gjør oppdateringen det mulig å overføre lagringsfiler fra demoen over til selve spillet, samtidig som den fikser noen bugs.