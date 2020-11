The World Ends With You får oppfølger på PS4 og Switch

Flere av dere benyttet endelig muligheten til å spille The World Ends With You da det ble pusset opp til Nintendo Switch for to år siden, og det virker som om remasteren gjorde det godt nok til at Square Enix ble fornøyde også.

Etter lang tid med rykter avslørte det japanske selskapet en oppfølger kalt NEO: The World Ends With You i dag. Spillet skal komme til PlayStation 4 og Nintendo Switch neste sommer. Da skal vi få spille som en kar kalt Rindo mens han og en håndfull andre bekjemper både haier og mer fantasifulle skapninger i Shibuya.

Vi må altså si adjø til originalens Neku Sakuraba i spillform, men du vil ikke rekke å savne den luringen med det første. Like før oppfølgeren ble annonsert fikk vi også en ny trailere fra animeserien til The World Ends With You som bekrefter at serien slippes internasjonalt en gang i april.

