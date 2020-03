Vil du vite mer om den futuristiske og steinharde verdenen i Cyberpunk 2077, så bør du holde utkikk etter et prosjekt fra Dark Horse og CD Projekt Red. De slipper nemlig en bok på 192 sider kalt "The World of Cyberpunk 2077", hvor vi får se alt fra cyberteknikken til karakterene og mer om verdenen.

The World of Cyberpunk slippes den 17. juni og vil koste $39,99. Om du vil sikre deg et eksemplar kan du forhåndsbestille boken her.