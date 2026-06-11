TheBurntPeanut avslører at han kommer til å være med Fortnite

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I kjølvannet av nylige rykter og teasere om at TheBurntPeanut skulle være med i « Fortnite » som en del av den siste sesongen av spillet, har streameren nå bekreftet at dette stemmer, og at han vil være til stede i Epic Games’ battle royale, om enn kanskje ikke slik du kanskje forventer.

TheBurntPeanut debuterer i Fortnite i form av en sprite-lignende karakter som kan finnes i spillet gjennom kister eller ved å ta ham fra likene av beseirede fiender. Ifølge Dexerto regnes spriten som en av de sjeldneste i spillet og har en svært lav drop rate på bare 1,5 %, med det forbeholdet at den gir en loot-buff, noe som øker antallet gjenstander du får når du beseirer en spiller, og potensielt til og med tilbyr mytisk loot.

Den gode nyheten er at hvis du klarer å finne en TheBurntPeanut-sprite og fortsetter å utvinne den på et av de få utvinningsstedene rundt på kartet, vil du da kunne ta ham med inn i andre fremtidige spill og til og med plassere fyren i mech-skinnen for effektivt å låse opp en skikkelig skin relatert til karakteren.

Vil du jakte på TheBurntPeanut-sprite?