TheBurntPeanut vil ikke avsløre ansiktet sitt selv om MrBeast tilbyr 1 million dollar

HQ

En av de mest populære strømmerne i dag er TheBurntPeanut, en person som bruker Vtuber-teknologi for å skjule sitt virkelige ansikt for fansen sin, og i stedet har øynene og munnen lagt på en peanøtt. Siden influenceren opererer som sådan, er mange interessert i å vite om han noen gang vil avsløre ansiktet sitt, selv når han blir tilbudt en heftig sum penger for å fullføre bragden.

I en nylig strøm inkludert MrBeast, som lagt merke til av Dexerto, ble TheBurntPeanut spurt av den velstående skaperen om han ville gjøre en ansiktsavsløring for $ 1 million, som Peanut svarte med et veldig tydelig og bestemt avslag.

MrBeast spør "Hvis noen tilbyr deg 1 million dollar, ville du vist ansiktet ditt?" før han spør "ville du skrelle av huden på peanøtten?"

TheBurntPeanut svarte deretter "Hvis noen tilbød deg en million dollar, ville du da skrelle huden av ansiktet ditt? Bror, vil du bare torturere meg, live på stream? Nei, jeg skal ikke lemleste deg! Jeg vil ikke lemleste meg selv for dollar! Jøss Louise, MrBeast, jeg og peanøttfolket mitt har blitt forfulgt altfor lenge av slike som deg."

Vil du se TheBurntPeanut avsløre ansiktet sitt?