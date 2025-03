"There's a woman in the yard" i den andre traileren for The Woman in the Yard

HQ

Ting er i ferd med å bli uhyggelige og ubehagelige om noen uker, da Universal Pictures er klar til å premiere sin neste skrekkfilm. Dette er den bokstavelig talt navngitte The Woman in the Yard, og det er en skummel historie som dreier seg om en familie som blir plaget av et eterisk vesen som leverer profetiske beskjeder og bruker skygger og mørket til å skape kaos.

Filmen er planlagt å debutere på kino fra og med 28. mars, og med det nesten her, har en andre trailer nå gjort sin ankomst og gir oss en mye, mye bedre smak av filmen, en som viser at den er satt til å være noe for skrekkentusiaster.

Med The Woman in the Yard nærmer seg (bokstavelig talt i filmen ...), sjekk ut denne ferske traileren nedenfor, samt filmens offisielle synopsis.

"Fra Blumhouse, det mest suksessrike globale merket innen skrekk, kommer en ny original chiller med BAFTA- og SAG-nominerte Danielle Deadwyler i hovedrollen som Ramona, en kvinne lammet av sorg etter at hun overlever en bilulykke som tar mannen hennes.

"Ramona er alvorlig skadet, og må nå ta seg av deres 14 år gamle sønn og 6 år gamle datter, alene på gården på landsbygda.

"Så en dag tar kvinnen form i hagen deres. Ramona antar at kvinnen har gått seg vill eller er dement, men etter hvert som kvinnen kryper nærmere og nærmere huset, blir det klart at hun ikke er noen vanlig skikkelse, og at hennes hensikter er alt annet enn fredelige. Nå må Ramona samle seg for å beskytte seg selv og barna sine mot kvinnen som ikke vil la dem være i fred."