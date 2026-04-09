Thick as Thieves lanseres på PC så snart som neste måned

Hvis du så The Game Awards tilbake i desember, husker du kanskje den korte opptredenen til OtherSide Entertainments stealth-eventyr indie-tittel, Thick as Thieves, da prosjektet ble kunngjort under den store prisutdelingen.

Som en del av Triple-i Initiative Showcase dukket Thick as Thieves opp igjen for å dele den offisielle utgivelsesdatoen med omverdenen. Og den kommer faktisk før snarere enn senere.

Vi blir fortalt at den MegaBit-utgitte tittelen vil bli lansert så snart som 20. mai på PC, og at når denne dagen kommer, kan vi dykke ned i "tett kuratert, flere timers opplevelse som inkluderer to tyver, to dynamiske og svært spillbare kart, 16 kontrakter og 6 unike utstyrsstykker."

Thick as Thieves utspiller seg i en fiktiv skotsk by som heter Kincairn, og er laget av et team av utviklere som inkluderer en rekke bransjeveteraner, som Warren Spector, Paul Neurath og til og med Jeff Hickman.

Med informasjonen om utgivelsesdato i bakhodet, ta en ny titt på Thick as Thieves nedenfor.