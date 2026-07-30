Thimbleweed Park 2» er annonsert og lanseres i 2028

For nesten ti år siden vendte pek-og-klikk-legenden Ron Gilbert (skaperen av blant annet mesterverkene « The Secret of Monkey Island) tilbake til sjangerens klassiske røtter med det svært underholdende, velskrevne og fantastiske «Thimbleweed Park». Her hadde vi et mysterium å løse, tydelig inspirert av «Twin Peaks» og «The X-Files», om enn med en tydelig komisk vri («Signalene er sterke i kveld», for dere som husker det).

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Nå har Gilbert selv kunngjort via bloggen sin, Grumpy Gamer, at tiden er inne for en oppfølger. Han skriver at «vi nettopp har startet produksjonen av Thimbleweed Park 2, som skal slippes tidlig i 2028», og forklarer at flere medlemmer av det opprinnelige teamet kommer tilbake til oppfølgeren.

Gilbert lover å dele oppdateringer om prosjektet «regelmessig for å holde alle oppdatert», og nevner at spillet allerede er tilgjengelig for å legge til på ønskelisten din på Steam. Han nevner også at den første utgaven nå er på tilbud for Android, iOS, Steam og Switch for alle som ennå ikke har hatt sjansen til å spille denne moderne klassikeren.