Thomas Heurtel fikk "no-show" av Barça Basket på flyplassen i Barcelona

HQ

Thomas Heurtel, fransk basketballspiller, har hatt et problematisk forhold til to spanske klubber, Barcelona og Real Madrid. Han signerte for Barça Basket i 2017 og hadde et suksessfullt år, og ble kåret til MVP i Copa del Rey. I januar 2021 bestemte han seg imidlertid for å forlate Barcelona midt i sesongen ... og snakket med Barcelonas største rival, Real Madrid.

Mange husker fortsatt den dagen i slutten av 2020 da klubben, da de fant ut at han forhandlet med rivalene, bestemte seg for å bokstavelig talt gi ham husarrest: Han fikk ikke lov til å sette seg på flyet fra Istambul sammen med resten av laget.

Heurtel tilbrakte sesongen 2021-22 i Real Madrid, da han ble satt på sidelinjen av disiplinære årsaker (som å gå på fest i Aten kvelden før en kamp mot Panathinaikos). Den kontroversielle spilleren har også hatt problemer med det franske laget: Han ble kastet ut av Paris 2024-laget fordi Heurtel prøvde å signere med Zenit Saint Petersbourg, og ignorerte det franske vetoet mot russiske klubber.

Etter en halv sesong i Shenzhen Leopards i Kina ønsket Heurtel å vende tilbake til Europa... og overraskende nok viste FC Barcelona interesse for å signere ham, stikk i strid med de aller fleste Barça-fansen, som forakter ham. Men da Heurtel landet på flyplassen i Barcelona, var det ingen som hentet ham.

<social>Skriver Thomas Heurtel under for Barcelona? Det ser ikke slik ut</social>

Det meldes nå at Barcelona over natten snudde og bestemte seg for ikke å signere Heurtel. Barça, som for tiden går forferdelig dårlig i Euroleague, trenger en erstatter etter at den brasilianske spilleren Raulzinho Neto, som kom til laget i slutten av november, fikk sparken. Neto kom til for å erstatte Laprovittolas lange skade, men Neto ble selv skadet to ganger og spilte knapt noen minutter.

Heurtel virket som en løsning i siste liten. Han er en kvalitetsspiller, men de fleste supporterne liker ham ikke. Da han landet i Barcelona, sa han til og med til lokalpressen at han var "ivrig etter å starte i Barcelona", men ingen fra klubben kom for å møte ham, og nå venter han på nyheter på hotellet sammen med familien sin.

Med mindre vi ser en ny vri i handlingen, tyder alt på at Barcelona har gitt ham nok en "no-show", den andre gangen Barcelona har gjort det mot ham på en flyplass.