Thomas Tuchel forventes å fortsette som landslagstrener for England frem til UEFA-EM 2028

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Etter at England tapte VM-semifinalen mot Argentina 2–1, er det mange som krever at trener Thomas Tuchel skal sparkes. Hans beslutninger om å trekke seg tilbake etter at Anthony Gordon scoret det første målet (å sette inn en tredje midtstopper, bytte ut Gordon med forsvarsspilleren Ezri Konsa, og senere bytte ut Declan Rice og Reece James med Nico O'Reilly og Dan Burn, samt beslutningen om å ikke bruke Madueke eller Saka og i stedet sette Morgan Rogers i startoppstillingen) førte til at Argentina dominerte de siste 35 minuttene av kampen (og England hadde bare 12 % ballbesittelse etter Gordons mål).

Til slutt scoret Argentina uunngåelig: Enzo Fernández og Lautaro Martínez scoret, og England led kanskje sitt mest grusomme nederlag i VM-historien. Og Tuchel? Han har fortsatt støtte fra fotballforbundet og dets administrerende direktør Mark Bullingham, ifølge BBC.

Faktisk inngikk fotballforbundet en kontraktforlengelse med Tuchel i februar: Kontrakten hans skulle opprinnelig bare vare til etter VM, men før turneringen var tilliten til tyskeren stor etter en vellykket kvalifiseringskampanje, og han fikk en kontraktsforlengelse til etter UEFA-EM i 2028, som skal avholdes i England, Wales, Skottland og Republikken Irland.