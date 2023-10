Thomasin McKenzie og Anne Hathaway spiller hovedrollene i Eileen-traileren

HQ

En trailer for den kommende drama/thrilleren Eileen er nettopp sluppet. I hovedrollen ser vi Thomasin McKenzie, som er mest kjent for sine roller i Jojo Rabbit, Last Night in Soho og Old, og filmen følger en ung fengselsarbeider som får livet snudd på hodet når en ny, glamorøs rådgiver ankommer.

Denne veilederen spilles av Anne Hathaway, og de to knytter raskt et bånd som utvikler seg til et besettende, parasittisk forhold gjennom hele filmen. Filmen er basert på en bok med samme navn fra 2015 og er filmatisert av den opprinnelige forfatteren.

Filmen ble første gang vist på Sundance Film Festival i januar i år, men får bred premiere 8. desember etter en kort periode med begrenset kinopremiere i USA.