Thor: Love and Thunder hyper opp til premieren med nye plakater

Vi kommer stadig nærmere premieredatoen til Thor: Love and Thunder, den neste Marvel Cinematic Universe-filmen. Med Chris Hemsworth tilbake som tordenguden, samt Taika Waititi som styrer prosjektet som regissør (og også spiller Korg), er til og med Natalie Portman endelig tilbake i MCU, denne gangen som Mighty Thor.

Med mye action å se frem til og en ny stor skurk i form av Christian Bales Gorr the God Butcher, har Thor: Love and Thunder premiere på kino 6. juli, og for å markere den nært forestående datoen har Marvel gitt ut en haug med nye plakater for filmen.

Du kan se dem alle nedenfor, samt en ny trailer for filmen.