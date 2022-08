Thor: Love and Thunder og Pinocchio gjør Disney+ veldig spennende i september

HQ

Den 8. september er det altså tid for å feire Disney+ igjen, og i kjent stil har ikke gigantselskapet "bare" tenkt å gjøre dette med en nyhetsfylt stream. Samme dag vil også mye spennende komme til streamingtjenesten, noe vi nå har fått mer informasjon om.

I videoen under og en pressemelding får vi vite at både Thor: Love and Thunder, bakgrunnsdokumentaren Assembled: The Making of Thor: Love and Thunder, dokumentarfilmen Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return, The Simpsons-kortfilmen Welcome to the Club, Tierra Incognita og sing-along-utgaver av Frozen og Frozen 2 blir tilgjengelig på Disney+ den 8. september. Disse er på toppen av Pinocchio, Epic Adventures with Bertie Gregory, Growing Up, Mike, Pistol, Wedding Season og Cars-serien Cars on the Road som vi allerede visste om, så det blir nok veldig mye streaming i millioner av hjem den kvelden.