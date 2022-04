THQ Nordic avslører sine største nyheter i august

HQ

Fjorårets nyhetssommer var fylt med både små og store annonseringer, noe som førte til at enkelte forsvant litt i skyggen av Elden Ring-gameplay, God of War: Ragnarök, Starfield og mer. THQ Nordic er et godt eksempel på dette for min del, men det stopper dem ikke fra å følge samme oppskrift i år.

Da mener jeg sannelig samme oppskrift også, for når THQ Nordic avslører at de skal ha en nyhetsfylt stream klokken 21 den 12. august nøyer de seg med å si at vi atter en gang skal få se mer av blant annet Jagged Alliance 3 og Outcast 2: A New Beginning. Begge disse så vi i fjor også, så det er godt å høre at resten av streamen vil vise en rekke uannonserte spill i veldig mange ulike sjangere og for ulike aldersgrupper. Noen av disse vil være basert på velkjente franchiser og lisenser mens mange skal være helt nye universer.