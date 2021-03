THQ Nordic former nytt studio til utviklingen av Gothic Remake

Du ser på Annonser

Selv om spillserien Gothic ikke har samme lange historie som mange av de andre spillseriene THQ Nordics moderselskap, Embracer Group, eier, så er det mange som har ønsket enten et nytt spill i serien eller en remake i lang tid. Tilbake i 2019 utga THQ Nordic en demo av en remake ut av det blå, og siden har de teaset denne.

Og nå er det offisielt - de har formet et nytt studio, som utelukkende har som oppgave å utvikle spillet, som for øyeblikket bare heter "Gothic Remake". Via Twitter har de annonsert at studioet heter Alkima Interactive, og at det befinner seg i Barcelona.

"We are beyond happy to introduce our new studio, Alkimia Interactive in Barcelona, Spain! @AlkimiaGameDev will focus on high-quality RPGs, their first project being the Gothic Remake. Development is well underway and first results will be revealed in the next couple of months!"

Du kan se en kort trailer nedenfor.