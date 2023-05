THQ Nordic tilbyr Remedy å lage en fysisk versjon av Alan Wake 2

HQ

Som vi nylig rapporterte, vil Alan Wake 2 ikke få noen fysisk utgivelse, men kun en digital versjon, en måte for Remedy å holde prisen nede på, ettersom de "ikke ønsker å sende ut et plateprodukt som krever nedlasting av spillet". Nå har THQ Nordic meldt seg på banen og tilbyr Remedy for å dekke en fysisk versjon, noe som forhåpentligvis betyr at det kan ordne seg til slutt.

THQ Nordic håndterte den fysiske PC-versjonen av det første Alan Wake i sin tid, så de har definitivt erfaring med serien. Om Remedy til syvende og sist synes dette er en god idé gjenstår å se, og i så fall vil det sannsynligvis være første gang et AAA-spill har fått en fysisk utgave på dag én takket være en tweet.