Thrawn bekreftet som skurk i The Mandalorian-filmen

Som du kanskje vet skal The Mandalorian bli en film, noe som betyr at den trenger en skikkelig begynnelse og en slutt i et tidsrom på omtrent to timer. Så hvem blir skurken? Under et intervju med Empire Magazine ble Dave Filoni spurt om Grand Admiral Thrawn ville være antagonisten i filmatiseringen av The Mandalorian. Han svarte som følger:

"Definitivt, i mine øyne."

Filoni ser på Thrawn som en viktig person for å knytte sammen de løse endene i den populære TV-serien og filmen. Vi vet også at han vil dukke opp i Ahsoka. Dette er en av de mest populære og etablerte karakterene Filoni har inkludert i sitt arbeid. Derfor gjenstår det å se hvor godt han blir portrettert i filmen.

