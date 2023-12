Threads er nå tilgjengelig i Europa

HQ

Tidligere i år lanserte Facebook/Meta en Twitter-konkurrent (den het fortsatt Twitter på den tiden) ved navn Threads, som fikk en god start - men suksessen lot til å avta ettersom den bare var tilgjengelig i noen få utvalgte land - som ikke inkluderte Europa.

Men nå har Mark Zuckerberg bestemt seg for at vi også skal kunne bruke Threads, og fra og med i dag er det åpent for alle. Du kan starte kontoen din ved enten å opprette en ny eller bare bruke den samme som Instagram. Gå inn her, eller last ned appen til enten Android eller iOS.